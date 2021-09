Das bedeutet die abgespeckte Osttangente für Friedberg

Plus Neue Anschlussstelle bei Derching, vierspurig durch die Friedberger Au, Umbau der Kreuzungen: Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt stellt das Projekt vor.

Wie stark wirkt sich der Bau der abgespeckten Osttangente auf Friedberg aus? Dieser Frage musste sich Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg im Stadtrat stellen. Der Leiter der Straßenbauabteilung begründete dabei das Projekt mit dem Hinweis auf die steigende Verkehrsbelastung in der Region. Die Gegner freilich bleiben bei ihrer Kritik.