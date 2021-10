Friedberger Verein fordert als einziger in Bayern Corona-Tests für Kleinkinder

Plus Der TSV Friedberg führt als einziger bayerischer Verein eine regelmäßige Testpflicht für Kinder unter sechs Jahren ein. Was das für die Eltern bedeutet.

Aufregung beim TSV Friedberg: Seit Anfang Oktober müssen sich Eltern verpflichten, ihre Kinder regelmäßig zu testen. Ansonsten darf der Nachwuchs nicht an den Übungseinheiten teilnehmen. Im Rahmenkonzept Sport der bayerischen Staatsregierung sind die Kleinsten von der Corona-Testpflicht ausgenommen. Die Vereine sind aber frei darin, wie sie die Vorgaben umsetzen. Laut TSV-Vorstand soll durch diese strengere Regelung ein Corona-Ausbruch verhindert werden sowie gewährleistet sein, dass alle Kurse offenbleiben. Der Friedberger Weg sorgt nicht nur bei einigen Eltern, sondern auch bei so mancher Abteilung für Unmut.