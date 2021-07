Friedberg

11:54 Uhr

Neues Gutscheinheft für alle Friedberger Haushalte

Plus Die Arbeiten in der Bahnhofstraße schrecken manche vom Einkaufen in Friedberg ab. Deswegen locken Geschäfte mit einem Gutscheinheft.

Von Ute Krogull

Gutscheine für 22 Lokale, Geschäfte und Dienstleitungsbetriebe finden sich in dem neuen Gutscheinheft des Aktiv-Rings und des City-Managements der Stadt Friedberg. Es soll ein Zeichen setzen, dass die Innenstadt trotz des Umbaus der Bahnhofstraße Gelegenheit zum Einkaufsbummel bietet. Wie kommt man an die Boni?

