Friedberg

18:00 Uhr

Bahnhofstraße Friedberg: Dauert die Baustelle noch länger?

Plus Die Arbeiten in der Friedberger Bahnhofstraße hinken dem Zeitplan hinterher. Was die Ursachen sind und wie die Stadt reagiert.

Von Thomas Goßner

Schlechte Nachrichten für die Friedberger Bahnhofstraße: Es gibt eine spürbare Verzögerung im Bauzeitenplan. Und es ist offen, ob diese Verspätung wieder aufgeholt werden kann. In dieser Woche sollen die Anwohner und Geschäftsleute entsprechend informiert werden. Diese hatten ohnehin schon ihr Unverständnis über die lange Dauer geäußert.

