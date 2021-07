Friedberg

Pflegeheim kündigt Bewohner: "So etwas haben wir noch nie gehabt"

Plus Das Friedberger Karl-Sommer-Stift kündigt einem Bewohner. Begründung: Der 48-Jährige hat das Personal beleidigt und angegriffen. Nun findet er keinen anderen Platz.

Von Nikolai Röhrich

Antonio D. steht am Rand der Verzweiflung. Bis 31. Juli muss der Pflegepatient laut seinem Kündigungsschreiben seinen Heimplatz im Karl-Sommer-Stift in Friedberg räumen. Nach einem Schlaganfall sitzt der 48-Jährige in einem elektrischen Rollstuhl, hat Schwierigkeiten sich zu artikulieren – im schlimmsten Fall droht ihm das Obdachlosenheim. Die Situation ist verfahren. Antonio D. wirft dem Heim Schikane vor, der Einrichtungsleiter und das Diakonische Werk Augsburg als Träger der Einrichtung berufen sich auf enormes Fehlverhalten gegenüber dem Pflegepersonal. Wie konnte es so weit kommen?

