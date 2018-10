vor 39 Min.

Friedberger Schneidermeisterin Hummel ausgezeichnet

Schneidermeisterin Margit Hummel hat für zwei ihrer Modelle Silbermedaillen gewonnen. Was das für sie bedeutet.

Von Annemarie Rencken

Drei Wochen hat es gedauert, bis der Frackmantel fertig war. „Das ist Rekordzeit“, erzählt Schneidermeisterin Margit Hummel. Sie habe dafür Nachtschichten eingelegt, ihre Mitarbeiterinnen, seien freiwillig immer zwei Stunden früher zur Arbeit gekommen.

Viel Einsatz, um die Modelle für den 55. Bundeskongress des Maßschneiderhandwerks fertig zu bekommen, während das Tagesgeschäft weiterlief. Der Aufwand hat sich jedoch gelohnt, denn jetzt kann sich die Schneidermeisterin mit zwei „Oskars der Schneider“ des höchsten und anspruchsvollsten Wettbewerb Deutschlands schmücken.

Für Hummel sind die zwei Silbermedaillen nicht die erste Auszeichnung, denn sie hat hier schon vor Jahren gewonnen. Aber sie sind eine ganz besondere Bestätigung. Die gebürtige Augsburgerin ist seit 30 Jahren als Maßschneiderin selbstständig. Etwa ebenso lang nimmt sie bereits an den Wettbewerben des Bundesverbands der Maßschneider teil. Zuletzt legte sie jedoch eine längere Pause ein, in der sie unter anderem studierte. Jetzt ist sie zurück, und konnte gleich zweimal abräumen.

Modelle sind echtes Teamwork

„Ich hatte Lust, wieder mitzumachen, und dieses Mal waren auch meine Mädels mit dabei.“ Echtes Teamwork seien die Modelle gewesen, die sich durch eine hochwertige Verarbeitung und besondere Schneiderdetails auszeichnen. „Wir haben zum Beispiel am Frack ein Gimpe-Knopfloch eingearbeitet. Das ist ein Zierknopfloch, bei dem man millimetergenau sein muss“, erklärt Hummel. Das sei das Werk einer ihrer Mitarbeiterinnen gewesen, der die Detailarbeit besonders Spaß macht.

Auch das Frauenmodell, ein Abendkleid aus einem indischen Sari, hatte es in sich. Es sei nicht leicht gewesen, den dünnen Stoff so zu verarbeiten.

Stolz macht sie, dass sie in beiden Bereichen gleich gut abgeschnitten hat. „Die meisten Schneider bieten entweder Herren- oder Frauenmode an. Ich mache beides und die Silbermedaillen haben gezeigt, dass ich es auch gleich gut kann.“ Noch bis Oktober sind die Modelle im Schaufenster von Hummels Geschäft an der Aichacher Straße 1 in Friedberg zu sehen.

