16:53 Uhr

Friedbergerin ist mit 45.000 Jugendlichen beim Pfadfindertreffen

Bei der Eröffnungsfeier des World Scout Jamboree in West Virginia waren zehntausende Pfadfinder aus aller Welt dabei. Auch unsere K!ar.Texterin Leonie Prillwitz hat an der Veranstaltung teilgenommen und vor Ort andere Jugendliche aus der Region getroffen. Mitmachen dürfen junge Leute zwischen 14 und 18 Jahren.

Leonie Prillwitz aus Friedberg ist dabei, als junge Leute aus der ganzen Welt nach West Virginia kommen. Auch „Fridays for Future“ ist ein Thema.

Von Leonie Prillwitz

„Unlock a new world“ – das ist das Motto des diesjährigen World Scout Jamboree in West Virginia, einem weltweiten Pfadfindertreffen in den USA. Es bedeutet so viel wie „sich eine neue Welt erschließen“. Neben Pfadfindern aus Panama, Dänemark und Korea zog es auch Leute aus der Region auf das zwölftägige Jamboree (Pfadfindergroßlager) im Norden der USA. So den 17-jährigen Lukas Heißler und die 15-jährige Hannah Frohnwieser. Vom 19. Juli bis zum 11. August war die 40-köpfige „Unit Grimm“ aus Augsburg, bunt zusammengewürfelt aus Jugendlichen unterschiedlicher Pfadfinderverbände, auf der anderen Seite des Atlantiks unterwegs. „Es ist umwerfend, so viele Menschen und Kulturen kennenzulernen“, berichtete Hannah Frohnwieser. „Alle sind nett und offen.“ Auch Lukas zeigte sich beeindruckt: „Wir sammeln neue Erfahrungen und verbessern unser Englisch.“

Erfahrungen gab es in West Virginia viele zu sammeln bei unzähligen Aktivitäten wie Raften, Tauchen, Standup-Paddling oder Klettern sowie etlichen Workshops. Zudem widmeten sich die Teilnehmer des Weltpfadfinderlagers dem Thema „Faith and Beliefs“, also Religion und Glaubenskultur, um mehr über die Traditionen und den Glauben anderer Kulturen zu erfahren.

Die Eröffnungsfeier wurde durch Showacts und eine Rede von Bear Grylls, einem bekannten Abenteurer und Pfadfinderleiter, zu einem echten Erlebnis. Eine beeindruckende Lichtershow am nächtlichen Himmel sorgte unter Einsatz mehrerer Hundert Drohnen für einen krönenden Abschluss. „Es war atemberaubend, 45000 Pfadfinder aus aller Welt auf einmal versammelt zu sehen“, schwärmte Hannah.

Pfadfinder tauschen ihre Tücher mit Friedbergern

Das einmalige Erlebnis durften die Teilnehmer alle miteinander teilen: Jeder nahm am Ende viele neue Erfahrungen mit nach Hause. Ein spannendes Phänomen ist auch der rege Tauschhandel mit Halstüchern, Aufnähern, Halstuchknoten und sonstigen Accessoires. An nahezu jeder Ecke wechselten Aufnäher und Tücher ihre Besitzer und Kontakte wurden geknüpft.

„Das macht mir als Unit-Leiter so viel Spaß am Jamboree“, sagt Matthias Heißler, einer der vier Leiter der „Unit Grimm“. „Die Jugendlichen begegnen sich in einer so offenen und entspannten Atmosphäre, wie sie typisch für Pfadfinderlager ist, und leben diese nach dem Jamboree weiter.“ Besonders war die Atmosphäre wirklich, fast vergleichbar mit einem Open-Air-Festival.

Das haben die Pfadfinder auch am Cultural Exchange Day beim Gummistiefelwerfen bei den Schweden, beim Tee bei den Briten oder beim Henna-Malen bei den Indern noch einmal hautnah zu spüren bekommen, nachdem sie sich mit ihrem Geschirr auf eine kulinarische Reise um den Globus begeben hatten.

Sogar eine Fridays-for-Future-Demonstration wurde spontan organisiert, denn das Thema Nachhaltigkeit war auf dem Jamboree sehr wichtig, auch wenn einige der Teilnehmer gar nicht von der Bewegung wussten.

USA, Kanada, Friedberg

Ein letztes Highlight war die Abschlussfeier: Alle Pfadfinder versammelten sich dazu vor einer großen Bühne. Danach hieß es Abschied nehmen für die Pfadfinder. Für die „Unit Grimm“ ging es nach einem Zwischenstopp an den Niagarafällen anschließend noch eine Woche weiter durch Kanada: vier Tage zelten am Bruce Trail mit baden und Natur pur. Anschließend verbrachten die Jugendlichen noch drei Tage bei kanadischen Pfadfindern nahe Toronto, bevor es wieder Richtung Heimat ging.

Einige überlegen, auf das nächste World Scout Jamboree in Korea 2023 zu fahren – dann als Helfer oder Unit-Leitung, denn Teilnehmer dürfen nur 14 bis 18 Jahre alt sein. Bis dahin: Gut Pfad und „Unlock a new world!“