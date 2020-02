11:05 Uhr

Helfer in Friedberg niedergeschlagen: Wie greift man am besten ein?

Ein 16-Jähriger wurde in Friedberg attackiert, als er einem Mädchen Beistand leisten wollte. Die Polizei gibt Tipps, wie man eingreift, ohne sich zu gefährden.

Von Ute Krogull

Er wollte helfen und wurde selber niedergeschlagen: Nachdem ein 16-Jähriger am Faschingsdienstag Opfer einer Attacke wurde, als er einem jungen Mädchen gegen eine Gruppe junger Männer beistand, laufen die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall bei der Grund- und Mittelschule an der Aichacher Straße.

Wie der Friedberger Polizeichef Alexander Wagenpfeil unserer Redaktion sagt, stehen weitere Vernehmungen an, um den Sachverhalt zu klären. Daher lassen sich ihm zufolge momentan keine genaueren Aussagen zur Tätergruppe veröffentlichen. Wie berichtet, hatte die Polizei noch am selben Abend einen Verdächtigen ermittelt, der eine Beteiligung aber abstritt.

Polizei Friedberg: Als erstes den Notruf wählen

Was aber tun, wenn man dazukommt, wenn jemand attackiert wird? Wagenpfeil nennt als wichtigsten Grundsatz: Helfen, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. „Erst auf dem Handy die 110 wählen und dann aus der Distanz rufen ,Ich hole die Polizei!‘ hilft oft schon.“

Wichtig sei eine umsichtige Reaktion. Es gebe Situationen, in denen die Täter offensichtlich stärker und zu jeder Art von Gewalt bereit sind. Dann sei es am besten, Mitstreiter zu suchen, indem man laut und deutlich an umstehende Personen appelliert. In öffentlichen Verkehrsmitteln solle man sich an das Personal wenden. Wichtig: Den bzw. die Täter nicht provozieren – und sich selber nicht provozieren lassen.

Wichtig sei es, sich unverzüglich um verletzte Personen zu kümmern und den Rettungsdienst zu alarmieren. Auch sei die Polizei auf möglichst detaillierte Zeugenaussagen angewiesen, denn oft seien es vermeintliche Nebensächlichkeiten, die am Ende den Ausschlag geben, dass ein Verbrechen aufgeklärt und der Täter überführt werden kann. Zusammengefasst gilt:

Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen.



Ich fordere andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf.



Ich beobachte genau und präge mir Täter-Merkmale ein.



Ich organisiere Hilfe unter 110.



Ich kümmere mich um Opfer.



Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung.



Polizei bietet in Augsburg Zivilcourage-Kurse an

Ein Zivilcourage-Kurs findet am 25. November, 19 Uhr, im Polizeipräsidium Augsburg statt. Anmeldung unter 0821/323-3737. Ab 20 Teilnehmern können Kurse individuell vereinbart werden. Infos auch unter kripo-beratungsstelle-augsburg@polizei.bayern.de.

