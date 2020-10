vor 17 Min.

Hier werden Bauern aus dem Wittelsbacher Land ihre Folien los

Der Landkreis Aichach-Friedberg und der Bayerische Bauernverband bieten im November wieder eine Foliensammlung an.

Der Landkreis Aichach-Friedberg sammelt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bauernverband wieder landwirtschaftliche Folien. Sie können vom 9. bis 13. November jeweils von 7 bis 11.30 und von 13 bis 15.30 Uhr bei der Firma Gigler in Schrobenhausen oder in Augsburg-Lechhausen abgegeben werden.

Abgegeben werden können alle Arten von Folien wie Siloabdeckfolien, Gewächshausfolien (glatt, ohne Gittergewebe), Beetabdeckfolien, Stretchfolien von Ballen, Schrumpffolien oder Spargelfolien (ohne Rollenkern, Sandtaschen entleert). Um die stoffliche Wiederverwertung der gebrauchten Folien gewährleisten zu können, müssen die Folien wie immer absolut besenrein, frei von Fremdstoffen, trocken sowie gebündelt angeliefert werden.

Was bei der Ablieferung zu beachten ist

Folienbündel, die gemischt mit Netzen, Bindegarnen etc. angeliefert werden oder UV-geschädigt sind bzw. zu stark verschmutzt angeliefert werden, können nur zur thermischen Verwertung zum höheren Preis angenommen werden. Die Bündel müssen nach dem Abkippen vom Anliefernden aufgeschnitten werden, um sicherzustellen, ob eine stoffliche Verwertung möglich ist. Die Vorsortierung, Sammlung und Anlieferung sollte wie bereits bewährt auf Ortsverbandsebene erfolgen.

Betriebe mit großen Mengen können ihre Folien direkt bei der Firma Gigler in den Niederlassungen in Schrobenhausen und Augsburg entsorgen.

So wird die Entsorgung bezahlt

Bei der Gigler GmbH besteht die Möglichkeit zur Verwiegung. Falls möglich, sollte die stoffliche und thermische Verwertungsware auf getrennten Hängern angeliefert werden. Die Annahmemenge ist auf vier Tonnen pro Anlieferer begrenzt. Die Bezahlung erfolgt per Einzugsverfahren vom Konto des Anliefernden, das heißt, bei der Abgabe der Folien ist die Bankverbindung bekannt zu geben. Es sollte daher bereits ein ausgefüllter Abbuchungsauftrag bei der Anlieferung mitgebracht werden (Formular hinterlegt auf der Homepage des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de Rubrik Abfallwirtschaft/Entsorgung/Sonderaktionen). Nach Abschluss der Aktion werden die Kosten gemäß angelieferter Menge umgelegt. Bei der Anlieferung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. (AZ)

Themen folgen