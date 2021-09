Kissing

vor 17 Min.

Fast eine halbe Million Euro für die Kissinger Aussegnungshalle

Die Aussegnungshalle am Friedhof in Kissing muss dringend saniert werden. Doch das wird sehr teuer.

Plus Feuchte Wände, abblätternder Putz und kaputte Fenster stellen den Kissinger Bauausschuss vor eine schwierige Entscheidung. Nun soll der Gemeinderat einbezogen werden.

Von Christine Hornischer

Alles in allem kommt eine halbe Million Euro für die Sanierung der Aussegnungshalle auf die Gemeinde zu. In der aktuellen Sitzung des Kissinger Bauausschusses trug Architekt Klaus Pilz aus Issing, Landkreis Landsberg, die Kostenberechnung für die Sanierung der Aussegnungshalle am Friedhof in Kissing vor. In der vorangegangenen Sitzung war der Beschluss gefasst worden, den Architekten, der ein Beauftragter des Büros Bühler & Bühler aus München ist, einzusetzen.

