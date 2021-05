Kissing

11:55 Uhr

Neuer Anlauf für die Sanierung der Aussegnungshalle in Kissing

Die Aussegnungshalle am Friedhof in Kissing muss dringend saniert werden. Nun hat die Gemeinde einen Auftrag an einen neuen Architekten vergeben.

Plus Für die Sanierung der Aussegnungshalle in Kissing soll ein neuer Architekt ein Konzept erstellen. Warum es dieses Mal keine Probleme mit dem Urheberrecht geben dürfte.

Von Philipp Schröders

Die Aussegnungshalle am Friedhof in Kissing ist in einem schlechten Zustand. Der Putz ist deutlich beschädigt und die Türen und Fenster aus Holz lösen sich teilweise aufgrund von Feuchtigkeit auf. Das in den 1980er-Jahren errichtete Gebäude ist schon lange dringend renovierungsbedürftig. Über diese Problematik ist oft im Gemeinderat und den Fachausschüssen diskutiert worden. Zudem gab es mehrere Gutachten. Bisher führte aber nichts zu konkreten Maßnahmen. Nun kommt wieder Bewegung in die Sache.

