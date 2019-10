vor 45 Min.

Kissinger "Supertalent"-Tänzerinnen sind wieder vor der Kamera

Ein Team von RTL filmt die "Flashing Cookies“ im Tanzstudio in Kissing. Am Samstag sind sie bei "Das Supertalent" zu sehen. So geht es der krebskranken Julia.

Von Christian Gall

Von großer Anspannung ist wenig zu spüren, während sich die Mädchen der Tanzgruppe "Flashing Cookies“ warm machen. Das Kamerateam des Senders RTL, das jede Pose und Bewegung aufzeichnet, scheint sie wenig zu stören. Kein Wunder, denn die 14 Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren standen bereits vor Kameras – bei der Aufzeichnung der RTL-Show „Das Supertalent“, die am Samstag ausgestrahlt wird.

"Supertalent": Cookies aus Kissing kommen schon vor Samstag ins Fernsehen

Anders als im Bremer Fernsehstudio haben die Tänzerinnen diesmal den Heimvorteil – sie proben im Kissinger Tanzstudio Effekt. Dessen Leiterin, Evi Wrusch, verfolgt die Dehn- und Streckübungen ihrer Nachwuchs-Gruppe aufmerksam. „Ein klein bisschen nervös sind sie schon. Aber ihre Nummer beherrschen sie trotzdem routiniert“, sagt Wrusch. Auf ein Mitglied muss die Gruppe „Flashing Cookies“ allerdings auch heute wieder verzichten – auf Julia, bei der eine Woche vor dem ersten Fernsehauftritt Leukämie diagnostiziert worden war. „Sie hatte erst einen Tag zuvor eine Chemo-Therapie. Da war heute an eine Teilnahme nicht zu denken“, sagt die Tanzlehrerin. Allerdings gibt es gute Nachrichten – wie Wrusch sagt, sind die Ärzte optimistisch, dass Julia ab Dezember vielleicht wieder am Training teilnehmen kann.

Für die Kissinger "Flashing Cookies“ wird beim "Supertalent" ein Traum wahr

Dann setzt die Musik ein, die Mädchen legen los. Voller Energie führen sie ihren Tanz auf. Beim ersten Durchgang sitzt noch nicht jede Bewegung. Spaß haben sie dabei allerdings viel. Der Meinung sind auch die Mütter der Mädchen. Romana Knorr etwa, deren achtjährige Tochter Vanessa teilnimmt, freut sich sehr für ihr Kind: „Schon seit sie drei Jahre alt war, wollte sie in der Sendung mitmachen. Für sie ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“ Auch Nicole Fuchs ist begeistert von der Teilnahme ihrer Tochter Antonia: „Die Mädchen sind ein absolutes Traum-Team und unterstützen sich immer gegenseitig. Auch vom Tanzstudio bekommen sie keinen Druck. Im Vordergrund steht einfach der Spaß.“

Sendetermine Der Einblick in das Training der Mädchen wird heute voraussichtlich in den Sendungen "Guten Morgen Deutschland“ (6 bis 8.30 Uhr), "Punkt 12“ (12 bis 14 Uhr) und "Exklusiv“ (18 bis 18.30 Uhr) ausgestrahlt. Ob die "Cookies“ es in die nächste Runde schaffen, erfahren die Zuschauer dann am Samstag, 19. Oktober, um 20.15 Uhr bei "Das Supertalent“ bei RTL.

