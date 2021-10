Mering

09.10.2021

Für die Osttangente sind auf Meringer Flur noch zwei Varianten im Spiel

Plus Die kleine Kissinger Ortsumfahrung würde beim Fünfminuten-See auf die B2 zurückkehren. Alternativ könnte die Trasse jedoch auch westlich an St. Afra vorbeiführen.

Von Gönül Frey

Eine abgespeckte Version der Augsburger Osttagenten präsentierte das Staatliche Bauamt heuer im Juni. Demnach soll das umstrittene Straßenbauprojekt nur noch im ersten Abschnitt, nämlich der AIC25 zwischen Autobahn und Friedberger Businesspark vierspurig ausgebaut werden. Kissing erhält eine zweispurige Umfahrung auf der Trasse der Auenstraße, außerdem sollen alle Verkehrsknotenpunkte bis einschließlich Mering kreuzungsfrei ausgebaut werden. Dieses neue Konzept wirft gerade in Mering viele Fragen auf: Wie und wo soll die Kissinger Umfahrung auf die B2 zurückgeführt werden? Wie groß ist die Verkehrsbelastung und gibt es für Betroffene einen Lärmschutz? Was passiert mit den B2-Kreuzungen auf Meringer Gebiet, an denen es schon heute immer wieder zu Unfällen kommt? Im Gespräch mit unserer Redaktion, versuchen Markus Kreitmeier, Leiter für den Bereich Straßenbau am Staatlichen Bauamt und Christoph Eichstaedt, dort verantwortlich für den Raum Aichach-Friedberg, Antworten zu geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen