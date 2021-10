In der neuen Atemschutzstrecke in Mering wird für gefährlichste Einsätze geschult

Plus Der Landkreis soll endlich wieder eine eigene Atemschutzstrecke bekommen mit Standort im Meringer Gewerbepark. Aktive machen deutlich, warum diese Einrichtung so wichtig ist.

Viele Feuerwehrmänner und -frauen im Landkreis Aichach-Friedberg warten auf ihre Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger. Wie eine Bedarfsmeldung der Wehren im Kreis zeigt, hätten heuer 150 Feuerwehrdienstleistende diesen Lehrgang durchlaufen sollen. Doch stattdessen waren es insgesamt 30 Männer und Frauen in den Jahren 2020 und 2021. Nun soll eine neue Trainingsstrecke in Mering dieses Problem aus der Welt schaffen. Doch der Kreistag muss noch darüber entscheiden.