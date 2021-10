Mering sieht sich bei abgespeckter Osttangente als Verlierer

Während Kissing durch die Osttangente entlastet wird, profitiert Mering wenig von dem Projekt. Entsprechend kritisch sind die Reaktionen im Marktgemeinderat.

Mering hat durch die Minimallösung beim Osttangentenprojekt nur wenig zu gewinnen. Das musste auch Christoph Eichstaedt vom staatlichen Bauamt Augsburg am Ende eines langen Abends im Meringer Marktgemeinderat zugeben. Er hatte dem Gremium detailliert erklärt, wie sich das Vorhaben von einer ursprünglich durchgängig vierstreifigen Verkehrsverbindung von der Autobahn bis zur B17 zur heute angestrebten Minimallösung entwickelte.

Mit zahlreichen Verkehrsmodellen zeigte er, wie sich die Belastung der Straßen weiter verstärken wird und an welchen Stellen die Ertüchtigung der B2 Entlastung schaffen kann. Besonders aufmerksam verfolgten die Marktgemeinderäte seine Ausführungen zum Verlauf der Kissinger Ortsumfahrung und deren Rückführung auf die bestehende B2-Trasse.

Wie berichtet, sind zwei der ursprünglich verfolgten Varianten, nämlich eine Bündelung entlang der Bahntrasse (rot) sowie eine Route mit Doppelquerung der Bahnlinie (blau), wegen ihrer Nähe zum geschützten Naturdenkmal Bahngruben bereits komplett ausgeschieden. Auch eine Trasse, die in weiterem Bogen westlich an St. Afra vorbeiführt (gelb), droht mit Naturschutzvorgaben zu kollidieren. "Hier kommen wir an einen Punkt, an dem wir beweisen müssen, dass es keine zumutbare Alternative gibt", erläuterte Eichstaedt. In diesem Zusammenhang habe das staatliche Bauamt begonnen, eine zweistreifige Lösung zu überprüfen, die als kleine Ortsumfahrung direkt nach Kissing wieder auf die B2 mündet (grün). Bei den Zuhörern im Marktgemeinderat kam das so an, als ob die gelbe Trasse bereits aus dem Rennen sei. Auf Nachfrage von Bürgermeister Florian Mayer erklärt Eichstaedt jedoch, dass diese aus seiner Sicht durchaus auch noch im Spiel sei. Argumentativ könne es zwar schwierig werden. "Aber wir wollen nichts unversucht lassen", sagte er.

Mering St. Afra wird durch kleine Kissinger Umfahrung abgeschnitten

Gleich mehrere Probleme aus Meringer Sicht standen bei der anschließenden Diskussion im Fokus. Zum einen geht es um die Auswirkungen für den Ortsteil St. Afra. Wie unter anderem Bürgermeister Mayer ausführte, ist die kleine Ortsumfahrung von Kissing vor über zehn Jahren schon einmal diskutiert worden. Schon damals führten die Pläne zu massivem Protest in dem Ortsteil. St. Afra sei heute schon an drei Seiten von großen Straßen umzingelt und dürfe im Zuge dieser Planung nicht zu einer Verkehrsinsel degeneriert werden, forderte Mayer. In dem Zusammenhang erklärte auch CSU-Fraktionssprecher Georg Resch, dass diese Variante für ihn absolut ausgeschlossen sei. Für ihn käme nur die gelbe Trasse infrage und er sei erleichtert, zu hören, dass diese noch nicht aus dem Rennen sei.

Als wenig zufriedenstellend empfanden die Gemeinderäte die Aussagen zu den mehrfach angesprochenen Problemen an der Hörmannsberger Straße. Die Anlieger dort sind massiv durch den Verkehr belastet. Die Verbindung bis zur Autobahnanschlussstelle Odelzhausen könnte als Route künftig auch noch attraktiver werden, wenn die im Ausbauplan für die Staatsstraßen schon aufgenommene Rieder und Hörmannsberger Ortsumfahrung realisiert wird. "Dann sind wir in Mering die einzigen, bei denen der Verkehr noch durch den Ort geht", stellte UWG-Sprecher Mathias Stößlein fest. Er forderte, eine mögliche Meringer Nordumfahrung zumindest beim Variantenabgleich zu berücksichtigen. Diese wäre nämlich mit der gelben Trasse wesentlich schwieriger umzusetzen, als bei der kleinen Kissinger Ortsumfahrung. Eichstaedt erwiderte, dass dies nicht möglich sei, weil eine Umgehung der Hörmannsberger Straße bisher nie offiziell beantragt wurde. Insgesamt sehe er keine Möglichkeit, die Probleme in diesem Bereich in Zusammenhang mit der Osttangente zu lösen.

Nach Bundestagswahl: Wird die Osttangente überhaupt noch gebaut?

Wahrscheinlichkeit des Projekts: Bürgermeister Mayer forderte vom Vertreter des Straßenbauamts auch eine Einschätzung, ob das Projekt mit der neu gewählten Regierung überhaupt noch umgesetzt würde. Eichstaedt erklärte, dass seiner persönlichen Einschätzung nach die Situation in Kissing so sei, dass die Ortsumfahrung nicht zur Debatte steht. Für den Abschnitt von der Autobahn bis Friedberg könne er keine Prognose geben, auch wenn die Notwendigkeit eines Ausbaus von den Verkehrszahlen her eindeutig sei. "Wir arbeiten jedenfalls weiter daran, solange es keine andere Vorgabe gibt", sagte Eichstaedt.

Haltung der Fraktionen CSU-Sprecher Georg Resch äußerte seine Enttäuschung darüber, dass das staatliche Bauamt nach elf Jahren immer noch keine anderen Lösungen präsentieren könne. "Mit der jetzigen Planung sind wir die Deppen", stellte er fest und forderte, dass - wenn überhaupt - Mering St. Afra mit umfahren werden müsse. Mathias Stößlein (UWG) konnte sich nicht so recht entscheiden, welche der beiden Varianten das kleinere Übel darstellt. Er wies darauf hin, dass die von Resch bevorzugte Trasse die Meringer Naherholungsgebiete im Lechfeld durchschneide.

Grünen-Sprecherin Petra von Thienen bezweifelte in einer langen Stellungnahme, dass die vorgestellte Planung die Ziele für die Region, die Eichstaedt eingangs vorgestellt hatte, überhaupt erfülle. Der Verkehrslärm in St. Afra werde sich eher verschlechtern, die Belastung Richtung Odelzhausen werde noch zunehmen. Für die Grünen komme die gelbe Trasse wegen der Naherholungsgebiete gar nicht infrage. Ihr Fazit: "Ich sehe keine Vorteile für Mering. Und auch durch die Lightvariante wird das Ganze für uns nicht besser." Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Widmann stellte heraus, dass er weder für Mering noch aus überregionaler Sicht noch Vorteile an dem Projekt erkenne. Ihm würde es reichen, wenn man die problematischen Kreuzungspunkte ausbaut. "Wir sind aus Meringer Sicht nicht amused", stellte er fest.

Christoph Eichstaedt erklärte, dass aufgrund der knappen Flächen der Spielraum sehr begrenzt sei: "Wir haben eine Lösungsmöglichkeit - ich weiß, dass die nicht besonders attraktiv für Mering ist", räumte er schließlich ein. Mering habe einfach schon eine sehr gut funktionierende Umfahrung, "deswegen kann ich Ihnen nicht viele zusätzliche Verbesserungen anbieten", beschied er den Meringern.