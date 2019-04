Sozialstation Friedberg: Zieht die Sparkasse mit?

Plus Für einen Neubau in Friedberg-West muss das Geldinstitut mit ins Boot. Sonst droht die Abwanderung der karitativen Einrichtung nach Augsburg.

Die Pläne der Sozialstation für einen Neubau in Friedberg-West stoßen beim Grundstücksbesitzer, der Stadtsparkasse Augsburg, auf Sympathie. Unter zeitlichen Druck setzen lassen will man sich in der Chefetage des Geldinstituts allerdings nicht.

„Wir brauchen noch Abstimmungsgespräche“, sagte der Vorstandsvorsitzende Rolf Settelmeier. Im Gespräch mit unserer Zeitung ließ er es offen, ob die Entscheidung in der von der Sozialstation gesetzten Frist fallen wird.

Sozialstation an zwei getrennten Orten

2013 haben die beiden Sozialstationen von Friedberg und Hochzoll fusioniert, um gemeinsam eine wirtschaftlich sinnvolle Größenordnung zu erreichen. Insgesamt werden nun 500 Patienten betreut – allerdings von zwei Standorten aus: Die Zentrale für Friedberg und Umgebung ist nach wie vor in der Hermann-Löns-Straße angesiedelt, die Sozialstation Hochzoll sitzt seit rund 30 Jahren in einem Haus in der Watzmannstraße.

Sparkassenchef Rolf Settelmeier äußert sich zu den Plänen der Sozialstation. Bild: Ulrich Wagner

Die räumliche Trennung kostet Zeit und Energie. Zudem sind beide Standorte nicht zukunftsfähig: Das städtische Erbpachtgrundstück in Friedberg hat sich der Landkreis gesichert, um dort wohl nach 2027 ein neues Krankenhaus zu errichten. Überdies ist das Gebäude ebenso zu klein geworden wie die Sozialstation in Hochzoll, die mit ihren 230 Quadratmetern Nutzfläche einmal für 250 Patienten ausgelegt war.

Idealer Standort in Friedberg-West

Um wachsen zu können und Synergien zu heben, planen die Träger der Sozialstation – die Friedberger Bürgerstiftung und der Verein Soziale Dienste in den Pfarreien Heilig Geist und Zwölf Apostel – nun einen Neubau für ihre Einsatzzentrale. Als idealen Standort haben sie ein Grundstück zwischen dem Sparkassenpavillon und der BK-Tankstelle an der Augsburger Straße in Friedberg-West ins Auge gefasst (wir berichteten).

Sparkassen-Chef Settelmeier hält diese Überlegungen für gut nachvollziehbar, aber noch nicht für entscheidungsreif. Für die Sparkasse, die neben der Stadt Augsburg und der Stadt Friedberg Miteigentümerin der Grünfläche ist, sei eine Bebauung an dieser Stelle lange Zeit überhaupt kein Thema gewesen. Erst als die Filiale in Friedberg-West im Zuge der Neustrukturierung der Geschäftsstellen geschlossen wurde, hätten OB Gribl und Bürgermeister Eichmann überlegt, gemeinsam auf dem Areal etwas zu machen. „Damals war in keiner Weise die Sozialstation im Gespräch“, erinnert Settelmeier an den Stand der Dinge im Jahr 2016.

Mit zeitlichem Abstand habe es in der Folge weitere Diskussionen gegeben, so Settelmeier. Dabei kristallisierte sich Folgendes heraus: Die Stadt Augsburg würde im westlichen Bereich gerne Sozialwohnungen bauen. Ergänzt werden könnte dies durch soziale Einrichtungen, ein Café und Aufenthaltsbereiche.

Zwölf-Apostel-Platz als Alternative zu Friedberg-West

Die Sparkasse ist laut Settelmeier bereit, ihre Fläche einzubringen: „Es war immer klar, dass das gesamte Gelände überplant werden muss.“ Und eine solche Gesamtschau ist auch nötig, bevor das Geldinstitut über ein Grundstücksgeschäft mit der Sozialstation entscheidet. Ob dies, wie von der Sozialstation gewünscht, bis Ende 2019, spätestens Anfang 2020 geschieht, kann der Sparkassen-Chef nicht sagen. Die Sozialstation hat bereits angekündigt, nicht länger warten zu wollen. Statt in Friedberg-West könnte die neue Zentrale dann beim Pfarrzentrum Zwölf Apostel in Augsburg stehen. Friedberg wäre damit nach mehr als 110 Jahren nicht mehr Sitz dieser karitativen Einrichtung.

Die Darstellung aus dem Planungsausschuss des Stadtrats, wonach die Sparkasse ein Entgegenkommen beim Baurecht auf der Westseite des Areals erwarte, wies Settelmeier zurück. Er verweist allerdings auf die Pflicht, Vermögenswerte zu erhalten. Ein pauschaler Rabatt sei nicht möglich. „Das ist nicht gegen die Sozialstation gerichtet“, betonte der Vorstandsvorsitzende. Sein Haus unterstütze schließlich die Einrichtung auch mit Zuschüssen. „Wir waren immer offen für gute, sinnvolle und wirtschaftlich tragbare Ideen“, versicherte Settelmeier im Gespräch mit unserer Zeitung.

