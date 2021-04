Zu spät gebremst: Autofahrerin rauscht auf anderen Wagen

Auf der Augsburger Straße in Friedberg muss eine 58-jährige Autofahrerin bremsen. Das merkt die Fahrerin hinter ihr zu spät, und es kracht.

An der Kreuzung Augsburger Straße/Meringer Straße in Friedberg musste eine 58-jährige Autofahrerin am Montag gegen 7.45 Uhr bremsen. Die Fahrerin hinter ihr bemerkte das Manöver laut Polizei zu spät und fuhr der anderen Frau auf. Beide waren in Richtung Augsburg unterwegs waren.

Unfall auf der Augsburger Straße in Friedberg

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1500 Euro. (AZ)

