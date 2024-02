Aichach-Friedberg

Kommunale Bauplätze: Hier stehen 2024 Grundstücke zum Verkauf

Bauplätze sind in Friedberg und Umgebung Mangelware. Am Ortsrand von Rederzhausen läuft aktuell ein Bebauungsplanverfahren.

Plus Bauplätze sind in Friedberg und Umgebung rar. Das liegt nicht nur am Finanziellen. Wo in nächster Zeit trotz aller Schwierigkeiten Baugebiete entstehen.

Von Bill Titze

Bauen war schon vor 75 Jahren teuer, zumindest eines fehlte aber nach dem Krieg nicht: Baugrund. In Friedberg entstand damals gar ein ganzes Viertel, die Pius-Häusler-Siedlung. Davon ist die Stadt heute meilenweit entfernt. In den anderen Kommunen der Region sieht das nicht anders aus. Bauplätze sind knapp. Wo es überhaupt welche gibt - und mit welchen Herausforderungen die Verwaltungen bei der Schaffung von Bauplätzen konfrontiert sind.

In Friedberg kann man die Baugrundstücke, die in den nächsten Monaten sicher zum Verkauf stehen, an wenigen Händen abzählen. Acht Grundstücke werde man in diesem Jahr an der Unterzeller Straße in Wulfertshausen veräußern, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Der Stadtrat wird im März sowohl über die Vergaberichtlinien als auch die Preise entscheiden. Weitere zehn Bauplätze entstehen in Rederzhausen, wobei sich die Planungen aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen verschoben haben. Der Bebauungsplan soll aber in diesem Jahr verabschiedet werden. Im Baugebiet Stätzling-Ost ist noch nicht ganz klar, wie viele Bauplätze zur Verfügung stehen werden, wenn das Verfahren im nächsten Jahr abgeschlossen wird.

