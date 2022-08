Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Die Flüchtlingszahl im Landkreis steigt – nicht nur aus der Ukraine

Im Landkreis Aichach-Friedberg kommen wieder mehr Asylbewerber an, darunter auch Menschen mit kurdischen Wurzeln aus der Türkei und dem Irak.

Plus Im Januar lebten 770 Menschen in den Unterkünften, aktuell sind es 1250. Es kommen mehr Asylbewerber aus Afghanistan, dem Irak und der Türkei.

Von Ute Krogull

Bayernweit steigt die Zahl der Asylanträge, das macht sich auch im Landkreis bemerkbar. So ist die Filiale des staatlichen Anker-Zentrums in Mering fast voll. Auch in den anderen Unterkünften leben mehr Menschen; Letzteres ist vor allem auf die Flucht vor dem Ukraine-Krieg zurückzuführen. Insgesamt stieg die Zahl der untergebrachten Personen um 480 von rund 770 im Januar auf aktuell 1250. Reicht der Platz aus?

