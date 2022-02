Diese Besuchsregeln gelten in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg

Einige Kliniken in Schwaben haben ihre Besuchsregeln geändert, weil sich die Corona-Lage etwas entspannt. Wie sieht es in Friedberg und Aichach aus?

Die Kliniken an der Paar halten für ihre Krankenhäuser in Aichach und Friedberg bis auf Weiteres an einem Besuchsverbot fest. Grund sei die aktuelle pandemische Situation, heißt es auf Anfrage. Das Krankenhaus Aichach ist weiter von einem Corona-Ausbruch betroffen. Allerdings gibt es für die Regelung auch Ausnahmen.

Das Besuchsverbot gilt seit 11. November. Ausgenommen hiervon sind Besuche von Schwerstkranken und Sterbenden, Besuche auf der Geburtenstation in Friedberg sowie die Begleitung der Geburt. Letztere sind möglich durch den Vater oder eine andere zu benennende Kontaktperson unter Einhaltung der 3G-Regel.

Krankenhäuser Aichach und Friedberg: Besucher müssen getestet sein

Unabhängig vom Geimpften- oder Genesenenstatus ist für Besucherinnen und Besucher generell ein gültiger negativer Testnachweis erforderlich. Es besteht FFP2-Masken-Pflicht. (AZ)

