Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Einkaufen, Ärzte, Fahrdienste: Wie gut sind Senioren in der Region versorgt?

Plus In Nähe zu Drogerien und Supermärkten können Senioren und Seniorinnen lange selbstständig bleiben. Doch im Landkreis Aichach-Friedberg ist das nicht immer einfach.

In Friedberg schloss der Drogeriemarkt, in Stätzling zieht der Supermarkt an den Ortsrand, in Baar gibt es weder Geldautomaten noch Arztpraxis. Solche Entwicklungen treffen vor allem Ältere und Menschen mit Behinderung. Jeanne Graf de Vergara vom Bürgernetz Friedberg sieht das mit Sorge: "Es geht ein Stück Selbstständigkeit verloren." In den Städten und Gemeinden im Landkreis sind diese Gruppen unterschiedlich gut versorgt, wie eine Umfrage zeigt. Aber es gibt Ansätze, Lücken zu schließen.

