Friedberg-Stätzling

17:58 Uhr

Stätzling ist bis Jahresende ohne Supermarkt: Was kommt danach?

Plus Der Edeka-Markt in Stätzling schließt im Februar. Erst Ende des Jahres eröffnet die neue Filiale am Ortsrand. Am Standort gibt es Kritik. So sehen Zeitplan und Konzept aus.

Weit über ein halbes Jahr werden die Menschen in Stätzling ohne ihren Supermarkt auskommen müssen. Der jetzige Edeka in der Ortsmitte schließt im Februar, der neue eröffnet erst Ende des Jahres am Ortsrand. Nicht alle Kundinnen und Kunden sind von der Situation begeistert.

