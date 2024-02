Aichach-Friedberg

Neubau-Flaute im Landkreis: Damit haben Bauherren und Firmen zu kämpfen

Auch in der Region Friedberg herrscht in der Baubranche schlechte Stimmung.

Plus Die Stimmung am Bau ist schlecht. Für Architekt Hans Hicker is die Bundespolitik verantwortlich. Bei der Baufirma Leimer & Beutelrock sieht man das anders.

Von Bill Titze

Bauplätze sind in unserer Region rar gesät. Unter anderem, weil die Nachfrage schlicht nicht da ist. Auch die Baugenehmigungen sind im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Leidtragende sind nicht nur Menschen, die gerne ein Haus im Grünen hätten oder sich eine Eigentumswohnung wünschen. Auch die Baubranche in der Region trifft das. Welche Probleme sie sieht – und welche Lösungsmöglichkeit Vertreter vorschlagen.

Baugenehmigungen im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich gesunken

Zunächst zu den nackten Zahlen im Landkreis. Waren es 2022 noch knapp über 800 Baugenehmigungen in Aichach-Friedberg, so gab das Landratsamt im vergangenen Jahr gerade einmal 557-mal grünes Licht für Bauvorhaben. Zum Vergleich: Vor Corona im Jahr 2019 lag der Wert bei 810 Baugenehmigungen. Dabei gab es 2023 kaum monatsbedingte Ausreißer. Lediglich im Dezember ging die Zahl der Baugenehmigungen urlaubs- und krankheitsbedingt zurück, so die Behörde. Durchschnittlich waren es 46 Genehmigungen pro Monat.

