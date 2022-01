Neue Bahnstrecken im Wittelsbacher Land sind unwirtschaftlich

Plus Gutachter untersuchen im Auftrag des Freistaats drei Projekte für den Landkreis Aichach-Friedberg. Keines davon soll weiterverfolgt werden. Der Landtagsabgeordnete Tomaschko fordert darum Alternativen.

Der Freistaat Bayern stellt die Weichen für das Programm "Bahnausbau München-West". In diesem Paket enthalten sind auch drei Maßnahmen, die den Landkreis Aichach-Friedberg betreffen. Bei einem Dialogforum stellten die vom Freistaat bestellten Gutachter ihre ersten Ergebnisse aus den Machbarkeitsstudien vor - und kamen für das Wittelsbacher Land zu einem negativen Ergebnis.