Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Polizei, Pflege, Räumdienst: Wie sicher ist unsere Infrastruktur vor Omikron?

Plus Wegen der hoch ansteckenden Omikron-Variante kann Personal knapp werden. Viele Einrichtungen in Aichach-Friedberg stellen Notfallpläne auf. Das hat Folgen.

Ausgerechnet die Kliniken an der Paar hat es schon erwischt: Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Friedberg haben sich beim aktuellen Corona-Ausbruch infiziert. Wegen der steigenden Inzidenz und der Ausbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante droht auch in anderen wichtigen Einrichtungen Personal knapp zu werden: Rettungsdienste und Polizei, Altenpflege und Gesundheitsamt, Abfallentsorgung und Energieversorgung. Alle bereiten sich darauf vor. Wie sicher ist die kritische Infrastruktur im Wittelsbacher Land?

