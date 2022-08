Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

So leiden Wildtiere unter der Hitze

Der Igel ist so dehydriert, dass er am Nassfutter für die Katze nascht.

Plus Anhaltend hohe Temperaturen machen Vögeln, Igeln, Eichhörnchen und Insekten zu schaffen. Doch der Mensch kann ihnen helfen.

Von Christine Hornischer

Verzweifelt irren die Igel umher, ausgezehrt und durstig verlieren sie die Scheu vor dem Tageslicht. So werden sie leicht zum Opfer der Fliegen, die ihre Eier auf ihnen ablegen. "Der Zustand ist so ernst, dass wir schon drei von vier der stacheligen Kerlchen verloren haben.", sagt Ludwig Eder von der Tierhilfe in Steindorf: Am Ende werden die Igel nämlich bei lebendigem Leib von den Fliegenmaden aufgefressen. Und wie sie leiden auch andere Wildtiere unter der Hitze. Wie kann der Mensch ihnen helfen?

