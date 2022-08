Heißester Tag der Woche: So wird das Wetter heute in Bayern

Eine Hitzewelle folgt auf die nächste. Auch in dieser Woche wird es in Bayern wieder heiß. Knapp 40 Grad werden erwartet. Ab heute ziehen dann aber Gewitter auf.

Heute steht Deutschland der heißeste Tag der Woche bevor. Der Deutsche Wetterdienst warnt nahezu im gesamten Land vor Hitze. Auch in Bayern sollen die Temperaturen wieder an der 40-Grad-Marke kratzen. Wo es am heißesten wird und wo die Gewittergefahr besonders hoch ist, lesen Sie hier.

Wetter in Bayern: Hitze und Gewitter

Am Donnerstag wird es in ganz Bayern sonnig und heiß, so Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe vom Wetterkontor, gegenüber unserer Redaktion. Die Temperaturen steigen dabei auf 32 bis 39 Grad. Erst am Donnerstagabend werden über den Alpen dann vereinzelt Gewitter erwartet.

Auch am Freitag bleibt es heiß. Doch im Tagesverlauf entwickeln sich dann örtlich zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter. Das Wochenende wird dann sommerlich warm, "aber nicht mehr heiß", sagt Schmidt. Örtlich, vor allem in Südbayern, werden Schauer und Gewitter erwartet.

Video: dpa

Hitze in Bayern: Hier wird es am heißesten

Die meiste Hitze bekommt Unterfranken ab. Entlang des Mains wird es laut Schmidt in dieser Woche am wärmsten. Ob Kitzingen auch in dieser Woche seinem Ruf als heißeste Stadt Bayerns gerecht wird, bleibt abzuwarten. Die Stadt hielt bereits den deutschen Hitzerekord mit 40,3 Grad, wurde aber 2019 von Tönisvorst (Nordrhein-Westfalen) und in Duisburg-Baerl übertroffen. Diese Städte haben mit 41,2 Grad den Hitzerekord in Deutschland aufgestellt.

Rekordtemperaturen Die niedrigste Temperatur für den 04. August betrug 7,4°C im Jahre 1960, die höchste gemessene Temperatur betrug 34°C im Jahre 1947.

Gewitter in Bayern vor allem in den Alpen erwartet

Die ersten Gewitter in dieser Woche erwartet der Meteorologe am Donnerstagabend in den Alpen. Am Freitag gewittert es dann häufiger und kräftiger. Dabei sind auch starke Regengüsse möglich. Betroffen ist dann vor allem der Süden Bayerns.