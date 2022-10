Der Hofflohmarkt gibt dem Eisenbachtal ein Gesicht

Plus Es war ein Wunsch aus dem Ortsentwicklungskonzept: In Bachern und Rohrbach werden Raritäten aus Keller, Garage und Scheune angeboten. Wie die Premiere angekommen ist.

Flohmärkte sind für Franziska Krauser und ihren Freund Anil Zambak ein Hobby, das sich inzwischen zu einer großen Leidenschaft entwickelt hat. Vor einem halben Jahr haben sie ihre Plattform Selling Lovers ins Leben gerufen und organisieren seitdem Flohmärkte in Augsburg und der Umgebung. Jetzt gab es den ersten Hofflohmarkt in Bachern und Rohrbach.