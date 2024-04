Dasing

In Dasing könnte bald ein Waldfriedhof entstehen

In Dasing soll ein Waldfriedhof wie in Babenhausen entstehen. Der Naturfriedhof gehört der Fugger'schen Stiftung.

Plus Bestattungen im Wald, auf dem Meer oder in den Bergen sind beliebt. Bald könnte ein Naturfriedhof nach Dasing kommen. Der Gemeinderat stimmt dem Konzept zu.

Von Anna Faber

Nach dem Tod am Fuß eines Baumes Ruhe finden, inmitten der Natur, zwischen buntem Laub und Vogelgezwitscher: Die Idee einer Waldbestattung findet bei immer mehr Menschen Anklang. Die Fugger'sche Stiftung möchte das Konzept auch in den Landkreis bringen. Ein Waldstück nahe dem Dasinger Ortsteil Rieden würde sich dafür anbieten. Im Gemeinderat stellte Franz Baron von Rotenhan das Konzept vor. Die Ratsmitglieder reagierten begeistert, hatten allerdings viele Fragen.

Eine seltene Situation bot sich dem Gemeinderat Dasing, als Franz Baron von Rotenhan und Wolf Dietrich Graf von Hundt und weitere Herrschaften mit Rang und Namen die Sitzung besuchten. Baron von Rotenhan präsentierte den Plan, aus einem Waldstück zwischen Rieden und Tödtenried einen Naturfriedhof zu schaffen. Er betreibt mit seinem Dienstleistungsunternehmen bereits einige Waldfriedhöfe, auch in Greifenberg am Ammersee und in Markt Wald. Die Waldfläche bei Dasing liegt südlich der Kreisstraße und ist im Besitz der Fugger'schen Stiftung. Die Idee ist, an ausgewählten Bäumen naturnahe Grabstellen in Form von Urnenbestattung zu ermöglichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

