vor 17 Min.

500 Jahre und voller neuer Ideen: Die Fuggerstiftungen stellen sich neu auf

Plus Maria-Elisabeth Gräfin Thun-Fugger zieht sich aus dem Stiftungsseniorat zurück. Ihre Position übernimmt Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen. Er spricht von Ehre - und Herausforderung.

Von Nicole Prestle

Was sind 18 Jahre im Verlauf einer 500-jährigen Geschichte? Wenig, möchte man meinen, und doch viel, bedenkt man, dass diese 18 Jahre eine Reihe von Herausforderungen mit sich brachten, allem voran eine weltweite Pandemie. 18 Jahre, so lange stand Maria-Elisabeth Gräfin Thun-Fugger an der Spitze des Fugger'schen Stiftungsseniorats - dem Gremium, das für den Fortbestand der Fuggerei bürgt. Nun, mitten im Jubiläumsreigen für die älteste Sozialsiedlung der Welt, zieht sich die 73-Jährige aus diesem Ehrenamt zurück und übergibt den Vorsitz an Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen, 40. Davon abgesehen gibt es eine zweite personelle Veränderung sowie zukunftsweisende Pläne für Augsburgs wohl bekannteste Sehenswürdigkeit.

