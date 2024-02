Dasing/Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

Kreisrätin Monika Luff verlässt die AfD: Jetzt nennt sie den Grund

Plus Luff stellt nun zu ihrem Austritt und dem Treffen der Rechtsextremisten in Dasing klar: "Ich will nicht mit diesen Machenschaften in Verbindung gebracht werden."

Kreisrätin Monika Luff aus Dasing tritt aus der AfD aus und verlässt auch die AfD-Fraktion im Kreistag. Dennoch will sie dem Gremium weiterhin parteilos angehören. "Ich werde mich weiter einbringen", sagte sie am Donnerstag. Die Unternehmerin (Luff Abbruch- und Recycling-Firma Dasing) wollte zuerst die Gründe für ihren Parteiaustritt gegenüber unserer Redaktion nicht nennen. Doch einen Tag später stellt sie klar: "Ich will nach dem Treffen in Dasing nicht mit diesen Machenschaften in Verbindung gebracht werden und trete deshalb aus der Partei aus." An dem Treffen von Rechtsextremisten in Dasing hatte auch ihr bisheriger Fraktionskollege Simon Kuchlbauer ( Mering) teilgenommen. Außerdem widerspricht Luff am Freitag Aussagen des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Josef Settele, man habe sie wegen ihrer Partei-Mitgliedschaft angegriffen.

Wörtlich sagte Luff gegenüber unserer Redaktion: "Ich wurde niemals gemobbt, bedroht oder angegriffen. Auch meine Familie wurde nicht bedroht oder gemobbt. Herr Settele gibt hier falsche Informationen an die Presse weiter."

