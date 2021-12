Dasing/Augsburg

18:00 Uhr

In dieses innovative Gebäude auf dem Gaswerk-Areal ziehen 50 Bands ein

So wird die Musikbox auf dem Gaswerk-Gelände in Augsburg-Oberhausen einmal aussehen.

Plus Pletschacher aus Dasing ist für Oktoberfestzelte bekannt. Nun baut die Firma eine "Musikbox" auf dem Augsburger Gaswerk-Gelände. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben.

Von Ute Krogull

50 Bandübungsräume sind in dem Gebäude untergebracht, das gerade in Höchstgeschwindigkeit auf dem Gaswerk-Gelände in Augsburg-Oberhausen errichtet wird. In nur sieben Monaten errichtet es die Firma Pletschacher Projects im Auftrag der Stadtwerke Augsburg - ganz aus Holz, bis auf Bodenplatte und Treppenhaus. Neben der kurzen Bauzeit waren auch Nachhaltigkeit und die Gestaltung des modernen Baus im Spannungsfeld des eleganten historischen Industrie-Ensembles Herausforderungen. Die Dasinger Firma hatte sich hier in einem Wettbewerb gegen andere durchgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen