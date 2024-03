Dasing

18:30 Uhr

Bürgerversammlung: Dasing stemmt viele Aufgaben

Plus Bürgermeister Wiesner berichtet beim Bäckerwirt über die Großbaustellen, Veranstaltungen und gibt einen Ausblick auf 2024. Auf ein Thema ist er besonders stolz.

Von Anna Faber

Bei der Bürgerversammlung in Dasing im Bäckerwirt hat Bürgermeister Andreas Wiesner am Sonntag das Jahr 2023 zusammengefasst und einen Ausblick auf die kommenden Projekte gegeben. In seiner allgemeinen Präsentation zog Wiesner eine positive Bilanz, sowohl was Finanzen als auch Investitionen anging. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass es so gut in diesem Jahr womöglich nicht laufen wird. Einzelne Nachfragen musste er sich auch gefallen lassen. Bei einer Frage nach Hundetoiletten wird der Bürgermeister deutlich.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde und den Ortsteilen stieg im vergangenen Jahr um 111 neue Meldungen an. Insgesamt sind damit 6229 Bewohner gemeldet. Der Ausländeranteil liegt bei 12,8 Prozent.

