Dasing

vor 32 Min.

Dasing plant 2024 hohe Investitionen trotz steigender Kosten

Plus Große Pläne und gestiegene Kosten: Der Haushaltsentwurf 2024 ist ambitioniert. Dasing kann die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt nicht einhalten.

Dasing hat in diesem Jahr einiges vor. Mehrere Baustellen im Ortskern und den Ortsteilen sind bereits in Gang, wie das neue Verwaltungsgebäude. 2024 kommen noch einige dazu. Insgesamt plant die Gemeinde mit Investitionen von 11,3 Millionen Euro. Zudem muss Dasing mehr für Personal, Energie und Kreis zahlen. Bürgermeister Andreas Wiesner spricht von "anspruchsvollen Zeiten".

Den mit Abstand größten Anteil der Investitionen machen die laufenden Baumaßnahmen in der Ortsmitte um das neue Verwaltungsgebäude aus. Rund 5,6 Millionen Euro plant Dasing dafür allein in diesem Jahr. Bis 2026 will die Gemeinde rund zehn Millionen Euro für den Neubau ausgeben. Zudem steht die Errichtung der Kita mit Bürgerhaus in Laimering an. Auch wenn der Bau erst im kommenden Jahr startet, gehen bereits 2024 die Vorbereitungen ins Geld. Weitere kostenträchtige Investitionen sind zudem der Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs und der Anbau am Betriebsgelände der Kläranlage.

