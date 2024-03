Dasing

vor 33 Min.

Jugendzentrum in Dasing: Ein frischer Wind weht durchs Gebälk

Plus Seit der Coronapandemie hat sich im Juze viel verändert. Mit Julia-Shirin Meyer weht ein frischer Wind durch das ehemalige Lagerhaus am Dasinger Bahnhof.

Von Philipp Holzhey

Ausflüge, Themenabende, gemeinsames Kochen - im Dasinger Jugendzentrum rührt sich immer was. Seit April 2021 ist Julia-Shirin Meyer hier verantwortlich. Die Gemeinde Dasing um Bürgermeister Andreas Wiesner hat für sie extra eine Vollzeitstelle geschaffen, um die Jugendarbeit im Ort voranzubringen. Eine ihrer ersten Amtshandlungen: Während der coronabedingten Schließung wurde vieles renoviert, ausgetauscht oder neu angeschafft. Auch, weil die Jugendlichen bei der Gestaltung der Räume maßgeblich beteiligt sind, fühlen sie sich dort so wohl. Kommen darf jeder, der zwischen zehn und 22 Jahre alt ist. Mit einer Besonderheit leistet das Juze nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Jugendlichen zu wichtigen Themen, sondern schafft auch einen Raum des Vertrauens und der Anonymität, der Sicherheit gibt.

Der Kreativität bei der Neugestaltung des zweiten Raumes sind keine Grenzen gesetzt. Farbauswahl ist ausreichend vorhanden. Foto: Philipp Holzhey

Themenabende im Juze Dasing

Die mehrmals im Jahr stattfindenden Themenabende bieten den Heranwachsenden die Chance außerhalb der Schule in lockerer und zwangloser Atmosphäre über wichtige Themen zu sprechen. "Beim Themenabend Sexualität konnte man die Fragen schon vorab und anonym in der Instagram Story stellen. So wurden auch die Fragen beantwortet, von denen sich nicht jeder getraut hat, sie direkt unserer Expertin zu stellen", sagt Einrichtungsleiterin Julia-Shirin Meyer.

