Dasing

vor 2 Min.

Eine neue Leiterin mischt das Dasinger Jugendzentrum auf

Plus Das Dasinger Jugendzentrum war lange ein Streitthema im Ort. Die Gemeinde konnte nun eine neue Betreuerin für das Zentrum gewinnen, die erst mal umbaut.

Von Marlene Volkmann

Lange war die Jugendarbeit in Dasing ein schwieriges Thema und eine Lösung erschien in weiter Ferne. Nun gibt es eine neue Leiterin für das Jugendzentrum, die sich voller Tatendrang an die Arbeit macht.

Themen folgen