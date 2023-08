Unfall beim Abbiegen: Ausweichmanöver verhindert Schlimmeres

Fast kommt es zu einem Zusammenstoß zweier Autos in Derching. Ein Fahrer kann gerade noch ausweichen. Ein Schaden entsteht bei dem Vorfall dennoch.

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Derching. Um 13 Uhr fuhr der 43-jährige Fahrer eines schwarzen VW-Kombi auf dem Winterbruckenweg in Richtung Augsburg. An der Einmündung Mühlhauser Straße bog er nach links ab, musste kurz darauf aber nach rechts ausweichen, da ihm laut Polizei auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegenkam.

Der Pkw des 43-Jährigen touchierte mit der rechten Fahrzeugseite den Randstein, woraufhin beide Reifen platzten. Der ihm entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Da es zu keinem Zusammenstoß der beiden beteiligten Pkw kam, ist es fraglich, ob der unbekannte Fahrer den Verkehrsunfall überhaupt bemerkte.

Polizei Friedberg sucht nach Unfall Pkw-Fahrer

Bei dem gesuchten Pkw handelt es sich um einen silberfarbenen, beziehungsweise grauen Kleinwagen, der nach rechts in den Winterbruckenweg einbog. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)