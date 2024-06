Kissing

vor 47 Min.

Ein Kissinger zeigt, wie man sich vor dem Hochwasser schützen kann

Plus Fensterdichtung, Pumpen, Stromaggregat – Anton Staffler von der Hochwasserschutz-Interessengemeinschaft ist gewappnet. Er kämpft weiter für seine Ziele.

Von Gönül Frey

Bei Anton Staffler in der Kissinger Schulstraße türmen sich auf der Terrasse die Modellflugzeuge. Der 75-Jährige hat sie aus dem Hobbykeller gerettet, als das Wasser kam. Auch beim Pfingsthochwasser 1999 war dieser Bereich stark betroffen. Damals gründete sich die Interessengemeinschaft Grund- und Hochwasserschutz obere Paar (IGHS), deren Vorsitzender Staffler seit 2007 ist. Dass er noch einmal ein so heftiges Hochwasser erleben würde, hätte der Kissinger nicht gedacht. Doch dieses Mal war er besser gewappnet.

"Am Samstagmorgen ging es los mit einem Hilferuf von Freunden aus Alt-Kissing" erinnert sich Staffler. Bei diesen lief das Wasser zur Waschmaschine herein. Der 75-Jährige ist Elektroingenieur im Ruhestand und handwerklich geschickt. Er klemmte mit Schraubzwingen den Zulauf-Schlauch ab. Da stand das Wasser aber schon 15 Zentimeter im Keller. Kaum war dieser halbwegs trocken gelegt, kam der nächste Hilferuf aus der Pestalozzistraße. Dort besitzen die Stafflers ein Mietshaus. "Da ist das Wasser aus dem Gully gesprudelt wie aus einem Brunnen", berichtet der Kissinger. Mit Pumpe sowie Schaufel und Besen versuchte er, dem beizukommen. Zuerst ging das noch ganz gut. Doch später in der Nacht musste er diesen Kampf aufgeben. "Da haben wir es einige Zentimeter überfluten lassen". Zwischendurch hatten er und seine Frau Margit das eigene Haus so gut wie möglich wasserdicht gemacht.

