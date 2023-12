Friedberg

vor 17 Min.

30 Jahre Friedberger Advent: Drei Jahrzehnte Harmonie und Miteinander

Plus Zwei Frauen und drei Männer hatten vor 30 Jahren eine Vision für ihre Heimatstadt. Nach wie vor prägt diese Idee den besonderen Charakter des Advents in Friedberg.

Von Anna Faber Artikel anhören Shape

Am Dienstag öffnen die Stände des Friedberger Advents zum 30. Mal. Der Markt mit seinem Rahmenprogramm ist mittlerweile ein Besuchermagnet für Jung und Alt aus der Region und darüber hinaus. Ohne die Eigeninitiative von zwei Frauen und drei Männern wäre es jedoch nie so weit gekommen. Als "Bürger für Friedberg" wollten sie damals etwas in der Stadt bewegen. Bereits der erste Friedberger Advent im Jahr 1993 war ein Erfolg, und es gab viel Lob für die familiäre Atmosphäre. Auch heute lebt der einzigartige Markt von der Tradition Friedbergs und dem harmonischen Miteinander.

Den Anstoß gab damals Hansjörg Fritsche. Der Gold- und Silberschmied wollte die Stadt attraktiver machen und den Gemeinschaftssinn weiterentwickeln, der durch die erste Friedberger Zeit aufgekeimt war. Nach Treffen und Gesprächen mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Friedberg verblieben schließlich fünf Akteure: Martha und Franz Reißner, Anita und Gerd Horseling sowie Hansjörg Fritsche. Sie gaben sich den Namen "Bürger für Friedberg" und hatten ehrgeizige Pläne. "Wir wollten beweisen, dass man was bewegen kann, wenn man hinterher ist", sagt Gerd Horseling. Also bewegten sie was und riefen den ersten Friedberger Advent ins Leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen