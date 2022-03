Friedberg

75 Menschen aus der Ukraine kommen in der Unterkunft Derching an

Am Sonntag kamen 75 Menschen aus der Ukraine mit drei Bussen in der Unterkunft in Derching an. Unter den Flüchtlingen sind vor allem Frauen, Kinder, ältere Menschen, aber auch drei Hunde.

Viele Ehrenamtliche und das Team des Landratsamtes Aichach-Friedberg hatten in kürzester Zeit die Unterkunft für die Flüchtlinge aus der Ukraine in Derching vorbereitet. Dort kamen mit drei Reisebussen 75 Menschen an. Wie Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes informiert, sind davon 63 Menschen in der Unterkunft geblieben, zwölf wurden zum Bahnhof gebracht oder von Angehörigen abgeholt. Das BRK übernahm die Corona-Testung und die medizinische Erstversorgung der Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet waren und jetzt in einer Unterkunft in Derching versorgt werden. Foto: Sabine Losinger Alle wurden versorgt und aufgenommen. Müller hob am Sonntag die "großartige Unterstützung" durch einen Kreis aus der Bürgerschaft von Derching, rund um den Ortssprecher Michael Sedlmeyr, hervor. Sie haben die Menschen bekocht und mit Essen versorgt. Auch das Bayerische Rote Kreuz war mit vielen Helferinnen und Helfern vor Ort. Sie übernahmen die Corona-Testungen und die medizinische Erstversorgung. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Unter den Flüchtlingen sind vor allem Frauen, Kinder, ältere Menschen, aber auch drei Hunde. (AZ)

