Bahnhofstraße: Der Ärger reißt nicht ab

Plus Im Friedberger Stadtrat ist die Rede von einer Missachtung gewählter Gremien durch Bürgermeister und Verwaltung. Außerdem gibt es Mängel beim Blindenleitsystem und Schadensersatzforderungen gegen die Telekom.

Seit Ende Oktober vergangenen Jahres ist die Friedberger Bahnhofstraße wieder frei befahrbar. Doch der Ärger reißt nicht ab. In ungewöhnlich scharfer Form hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrats jetzt die finanzielle Abwicklung des Ausbaus kritisiert.

Obwohl sich die Nachträge der beteiligten Firmen auf rund 310.000 Euro beliefen und bereits Mitte/Ende 2022 vorlagen, wurde der Stadtrat über diese zusätzlichen Forderungen nicht informiert. Dies sei nicht hinzunehmen, so die von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung, die der Ausschussvorsitzende Manfred Losinger ( CSU) im Stadtrat vortrug. Edmund Dorsch (Grüne) sprach von einer Missachtung der gewählten städtischen Gremien.