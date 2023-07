Friedberg

18:00 Uhr

Beleidigungen und mehr: Gewalt gegen Rettungskräfte nimmt zu

Plus Immer wieder kommt es in Friedberg zu (verbalen) Übergriffen auf Feuerwehr und Co. Für die zum Großteil ehrenamtlich tätigen Rettungskräfte ist das belastend.

Es ist ein Vorfall, der betroffen macht: Kürzlich attackierte eine Gruppe Jugendlicher Mitglieder der Wasserwacht am Friedberger See, bewarf sie mit Steinen. Und auch bei der großen Katastrophenschutzübung vor einigen Wochen in Friedberg kam es zu unschönen Szenen, Feuerwehrkräfte wurden heftig beschimpft. Situationen, die an den Ehrenamtlichen nicht spurlos vorbeigehen, wie Vertreter von verschiedenen Organisationen berichten.

"Wir waren schockiert", sagt der Vorsitzende der Wasserwacht Friedberg, Michael Käser. Die Wasserwacht kümmert sich ehrenamtlich an den Wochenenden um die Sicherheit am Friedberger See. An einem schönen Sonntag im Juli mussten drei Helfer aber plötzlich selbst um ihre Sicherheit bangen. "Sie wurden von einer Gruppe Jugendlicher zunächst grundlos beleidigt", erzählt Käser. Die Ehrenamtlichen hätten das Verhalten ignoriert, was jedoch nicht half. Im Gegenteil: Plötzlich fingen die Jugendlichen an, mit Steinen zu werfen. Verletzt wurde zwar niemand, Gesprächsbedarf bestand aber dennoch. "Wir haben das natürlich im Nachhinein noch einmal aufgearbeitet", sagt Käser. Der Schock sitzt vielleicht auch deshalb tief, weil die Wasserwacht solch ein Verhalten nicht kennt. "So was kam bei uns noch nie vor, auch Beleidigungen nicht."

