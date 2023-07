Friedberg

Unbekannte bewerfen Wasserwacht am Friedberger See mit Steinen

Unbekannte haben die Wasserwacht am Friedberger See attackiert.

Drei Mitarbeiter der Wasserwacht werden am Sonntag am Friedberger See erst angepöbelt und dann mit Steinen beworfen. Die Polizei ermittelt.

Bereits am Sonntag gegen 18.30 Uhr wurden drei Dienstleistende der Wasserwacht Friedberg am Friedberger Baggersee mit Steinen beworfen. Nachderzeitigem Stand pöbelten zunächst vier unbekannte Täter die Retter an und warfen anschließend mit Steinen nach ihnen. Getroffen oder verletzt wurde niemand. Zeugen oder Zeuginnen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Inspektion in Friedberg zu melden. (AZ)

