Betrug bei den Sportfreunden: So versuchen Täter zu täuschen

Ein Überweisungsbetrug bei den Sportfreunden Friedberg scheitert. Nur eine von vielen Betrugsmaschen, die Kriminelle anwenden. So kann man sich schützen.

"Es war schon ein Schock", sagt Fritz Sedl. Sedl ist Vorsitzender der Sportfreunde Friedberg und musste sich mit einem dreisten Betrugsfall zum Schaden seines Vereins auseinandersetzen. Ein Unbekannter hatte versucht, 10.000 Euro mit einem gefälschten Überweisungsträger vom Bankkonto der Sportfreunde abzubuchen. Und zwar in Richtung Kongo. Kommen solche Fälle häufiger vor?

Hier gibt es unterschiedliche Angaben. Während die Polizei in Friedberg solche Betrugsmaschen in letzter Zeit öfter registriert, machen die Banken auf Anfrage andere Angaben. "Wir haben zum Glück eine sehr niedrige Anzahl dieser Art von Betrugsversuchen", erklärt die VR Bank Augsburg-Ostallgäu auf Anfrage unserer Redaktion. Eine deutliche Zunahme könne man in den letzten Monaten ebenfalls nicht feststellen. Und auch bei der Stadtsparkasse Augsburg heißt es, dass solche Fälle "eher selten" seien.

Bankangestellte entdecken Betrugsfälle meist im Voraus

Dennoch werden die Bankmitarbeiter für solche Betrugsmaschen sensibilisiert, wie beide Kreditinstitute mitteilen. "Die Bankangestellten haben ein gutes Gespür und erkennen regelmäßig Betrugsversuche", heißt es von der VR-Bank. Die Stadtsparkasse spricht davon, dass über 90 Prozent der Fälle von Mitarbeitern im Vorfeld entdeckt werden. So wie bei den Sportfreunden Friedberg, die von einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin kontaktiert wurden, woraufhin die Überweisung gar nicht erst in die Wege geleitet wurde.

Für Bankkunden gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, sich vor solchem Betrug zu schützen. So warnt die VR-Bank vor Anfragen per E-Mail, SMS, WhatsApp oder Telefon. Man solle direkt auflegen, wenn ein vermeintlicher Bankangestellter am Telefon dazu dränge, eine Transaktion vom eigenen Konto durchzuführen. "Wir bieten auch immer Webinare für Kunden zur Betrugsprävention an", teilen die Volksbanken-Raiffeisenbanken mit.

Kriminelle sind vermehrt über WhatsApp aktiv

Unabhängig von gefälschten Überweisungsträgern gibt es laut Polizei Friedberg andere Betrugsmaschen, die derzeit besonders häufig angewendet werden. Vermehrt komme es in letzter Zeit beispielsweise zum Betrug über WhatsApp. Dort gibt sich der Täter meist als Angehöriger aus und drängt das Opfer, Geld zu überweisen. Je nach Fall ist das Vorgehen unterschiedlich, genauso wie die Professionalität der Täter.

Bei den Sportfreunden war die Fälschung laut dem Vorsitzenden Sedl formal keineswegs amateurhaft angefertigt. "Die Unterschrift eines Vorstandskollegen war fast perfekt gefälscht, die Angaben waren mit Schreibmaschine geschrieben." Lediglich ein Stempel habe nicht ganz die richtige Form gehabt. Ganz anders vor rund drei Jahren, als die Sportfreunde schon einmal von einem solchen Vorfall betroffen waren. "Damals war der Überweisungsträger mit Druckbuchstaben ausgefüllt." Bei den Sportfreunden Friedberg möchte man nach dem Wiederholungsfall in Zukunft vorsichtiger sein, wie Sedl verrät. "Überweisungen werden jetzt nur noch online getätigt, alles andere geht lediglich im absoluten Ausnahmefall."