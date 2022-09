Der Friedberger Berg ist ein Wahrzeichen – das ist seine Geschichte

Plus 300 Meter lang, bis zu 13 Prozent Steigung: Die Bergstraße prägt Friedberg seit Jahrhunderten. Sie wurde oft verändert. Der Stadtarchivar schildert ihre Geschichte.

Friedberg wurde im 13. Jahrhundert als Gegengewicht des Herzogtums Bayern zur benachbarten Freien Reichsstadt Augsburg gegründet. Die Anlage der Stadt erfolgte bewusst oberhalb des Lechrains. So konnte die strategische Lage der Landschaft zum eigenen militärischen Vorteil genutzt werden. Denn um in die Stadt zu kommen, musste der steile Weg von der Lechebene hinauf überwunden werden. Dadurch war die heutige Bergstraße für Friedberg seit jeher ein bedeutender Anstieg. Und ein enorm steiler dazu, dessen Bewältigung für lange Zeit einer echten Tortur glich. Um sie zu entschärfen, mussten Häuser weichen. Geteert wurde sie erst um 20. Jahrhundert.