Friedberg

27.05.2022

Erna Rauch, die letzte Bewohnerin der Frühlingsstraße Nummer 19

In ihrer Küche in der Frühlingsstraße 19 lässt die Friedbergerin Erna Rauch ihr Leben Revue passieren.

Plus Die Häuser der Baugenossenschaft in Friedberg werden abgerissen. Alle sind ausgezogen – bis auf Erna Rauch. Die 85-Jährige erzählt von ihrem Leben.

Von Regine Nägele

"Einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Es tut einfach weh." Erna Rauch, die seit 40 Jahren in der Parterre-Wohnung Frühlingstraße 19 lebt, fällt der Gedanke schwer, demnächst umziehen zu müssen. Und sie erzählt, wie es so war, in den 40 Jahren in der Wohnung der Baugenossenschaft, die im Herbst abgerissen wird. Dabei lässt sie ihr Leben Revue passieren. Das bringt ein interessantes Stückchen Stadtgeschichte zutage und zeigt, wie hart das Leben der "kleinen Leute" einst war.

