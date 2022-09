Familie Geiger aus Friedberg zeigt in ihrem Haus, wie Energiesparen geht

Im Bild ist eine Heidelberg Walbox zu erkennen; die vernetzte Version gibt es für 900 Euro.

Wenn man schon 3-phasig in der Garage hatte, kostet es nicht viel; möglicherweise ist das Ding hier auch nur 1-phasig in Betrieb, was zu den 3KW im Text passen würde.

Meine ECO hat der Elektriker für 300 im Zählerkasten angeschlossen; es geht also schon deutlich günstiger als 2.000 Euro.



Bei mir waren es am Ende ohne Zuschuss ca. 950 mit 25 Meter selbst gebauter 5x4qmm Trasse.

