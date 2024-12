Festliches Adventskonzert der 3BA Concert Band in der Pfarrkirche St. Jakob

Die 3BA Concert Band bringt am dritten Samstag im Advent vorweihnachtliche Bläserklänge in die Pfarrkirche St. Jakob. Dabei setzen der Schweizer Dirigent Corsin Tuor und die rund 30 Musikerinnen und Musiker sakrale Werke von der Renaissance bis zur Gegenwart neu in Szene. So wird etwa der Bach-Orgelchoral „In dir ist Freude“ im ebenso satten wie facettenreichen Klang der Brass Band zu hören sein. Zartere Töne erklingen, wenn die Solisten Sebastian Seidl am Cornet und Bernd Geser am Euphonium Musik von John Rutter und Ola Gjeilo interpretieren, die vor allem für ihre Chorwerke bekannt sind.

Sebastian Seidl war Jungstudent für Trompete an der Hochschule für Musik und Theater in München und ist der derzeitige Konzertmeister der 3BA Concert Band. Bernd Geser gehörte drei Jahre lang als Solo-Euphonist dem Polizeiorchester Baden-Württemberg an und ist mittlerweile als gefragter Solist und Musikpädagoge im gesamten deutschsprachigen Raum tätig. Zudem betreibt der gelernte Blechblasinstrumentenbauer eine eigene Werkstatt im Allgäu.

Deutscher Brass-Band-Meister spielt Adventskonzert in Friedberg

Das Adventskonzert der 3BA Concert Band in deren musikalischer Heimat Friedberg ist mittlerweile zum festen Termin im vorweihnachtlichen Kulturprogramm geworden. Für die Musikerinnen und Musiker bildet es den Abschluss eines erfolgreichen Brass-Band-Jahres, in dem sie Deutschland bei den Europäischen Brass Band Meisterschaften in Litauen vertreten durften und sich im Oktober erneut den Titel als beste Brass Band Deutschlands sichern konnten. (AZ)

Termin: Samstag, 14. Dezember, Konzertbeginn 16 Uhr, Einlass 15.30 Uhr