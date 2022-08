"Friedberg an einem Tisch" bringt Menschen ins Gespräch

Plus Ein buntes Miteinander herrscht bei der neuesten Aktion der beiden Kirchengemeinden St. Jakob und Der Gute Hirte. Was sich die rund 160 Teilnehmer wünschen.

Ein Kino für Friedberg, noch mehr Begegnungsstätten wie das Divano, mehr Mehrgenerationenhäuser, mehr gegenseitigen Respekt und Anerkennung sowohl für Seniorinnen und Senioren als auch für Jugendliche, ein Netzwerk für junge Familien, ein Bürgertheater, mehr interreligiösen Dialog und noch vieles mehr - all diese Ansinnen wurden bei der Veranstaltung "Friedberg an einem Tisch - und Du mittendrin" laut. Die beiden Kirchengemeinden St. Jakob und Der Gute Hirte hatten sich zusammengetan und Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Stadtrat, kirchliche Gruppierungen, Schulen und Jugendgruppierungen eingeladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sowohl das Miteinander der Stadt als auch den Zusammenhalt der Menschen zu demonstrieren.