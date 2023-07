Friedberg

18:00 Uhr

Friedberg geht jetzt gegen wildes Campen am See vor

Mit solchen Schildern schafft die Stadt Friedberg Rechtssicherheit, um wild parkenden Wohnmobilfahrern am See einen Strafzettel geben zu können.

Plus Im nächsten Sommer wird am Friedberger See versuchsweise ein Teil der Parkwiese für Wohnmobile reserviert. Allerdings gibt es klare Regeln zu Standzeit und Gebühren.

Am Friedberger See entwickelt sich schleichend ein Campingplatz. Durch Mundpropaganda und in Internetforen machen dort immer häufiger Wohnmobile Station - mit vielen negativen Folgen, wie die Stadtratsfraktion der SPD kritisiert. Auf ihren Antrag hin soll das wilde Campen unterbunden und im nächsten Sommer ein kostenpflichtiger Interims-Stellplatz nördlich der großen Parkwiese geschaffen werden. Kurzfristig werden die Beschilderung ergänzt, das Parken entlang der Zufahrtswege mit Steine oder Hölzer unterbunden und die Kontrollen durch die Verkehrsüberwachung verstärkt.

Feuerwehr sieht am Friedberger See erhöhte Brandgefahr

"Gegen die augenblickliche Situation müssen wir etwas tun", betonte Markus Rietzler (SPD), der als Vorsitzender der Friedberger Feuerwehr auch auf die erhöhte Brandgefahr durch offenes Feuer oder Grillen hinwies. Auch von den Friedbergerinnen und Friedbergern selbst gab es in letzter Zeit häufig Klagen über die Zustände am See und die Untätigkeit der Stadt.

